Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ahmed Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışma gezisi kapsamında Türkistan’ı ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından kentte Ulusal Kurultay’ın ikinci toplantısı düzenlendi. Tokayev, Türkistan’ın yüzyıllar boyunca önemli bir siyasi merkez ve devletin başkenti olduğunu vurguladı.

Tokayev yaptığı konuşmada “Bozkırın genişliklerine hükmeden birçok hanımızın karargâhı buradaydı. Bilge beylerimiz adaleti yönetiyor ve halkı birliğe çağırıyordu. Kutsal Türkistan, halkın birliği ve bütünlüğünün kalesi olarak bu misyonunu sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi Türbesi tehdit altında

Tengrinews.kz’nin Akorda Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Tokayev, Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesini ziyaret etti. Ziyaret, Cumhurbaşkanının Türkistan bölgesine yaptığı çalışma gezisinin başlangıcını oluşturdu. Tokayev, türbede defnedilen şair, düşünür ve manevi öğretmen Hoca Ahmed Yesevi’nin ve diğer ünlü tarihi şahsiyetlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan mozolede yürütülen kapsamlı araştırma çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Tokayev’in 27 Eylül’de başlayan Türkistan gezisi kapsamında eğitim, kültür, spor tesisleri ve sanayi kuruluşlarını ziyaret edeceği belirtildi.