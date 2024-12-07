Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Katar Emiri ile görüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Katar Emiri ile görüştü

Tokayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede Kazakistan-Katar ilişkilerinin stratejik düzeydeki önemine vurgu yaptı. Doha Forum’una katılan Tokayev, enerji, telekomünikasyon ve tarım sektörlerinde iş birliği projelerinin geliştirilmesini ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Doha Forum’unda onur konuğu olarak yer aldı. Ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Tokayev, ülkeler arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı, forum daveti için Emire teşekkür ederek, bu platformun küresel sorunların tartışılmasında eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Tokayev, Katar Emiri’nin Kazakistan-Katar ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik katkılarını takdir etti. Görüşmede, bankacılık, telekomünikasyon, enerji, tarım ve sağlık sektörlerindeki yatırım projelerinin zamanında ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi üzerinde duruldu. Tokayev, bu projelerin iki ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

KATAR İLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Katar Emiri Şeyh Temim, Astan ile Doha arasındaki ilişkilerin uzun vadeli stratejik bir karakter kazandığını vurguladı. İki ülkenin hükümetleri tarafından üst düzeyde alınan kararların sistematik bir şekilde uygulandığını belirten Şeyh Temim, bu iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Tokayev ve Katar Emiri, üst düzey siyasi diyalogun ilişkilerin derinleşmesine ve karşılıklı güvenin pekişmesine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kaldı. Ziyaret sırasında Tokayev, Power International Holding şirketi yöneticileriyle bir araya gelerek enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde devam eden projeleri değerlendirdi.

DOHA FORUM’U VE ORTAK PROJELER

Cumhurbaşkanı Tokayev, Katar’daki temasları çerçevesinde 7 Aralık Cumartesi günü Doha Forum’u açılış törenine katıldı. Forum kapsamında küresel meseleler ele alınırken, Tokayev’in Katar iş dünyasıyla gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine ivme kazandırması bekleniyor. Enerji ve telekomünikasyon başta olmak üzere birçok sektörde iş birliği projeleri geliştirilirken, tarım ve sağlık alanlarındaki yatırımların da önem kazandığı vurgulandı.

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