Kazakistan iki amur kaplanı alacak

Kazak hükümeti, Turan kaplanlarının yaban hayatı popülasyonunu canlandırmak için bir proje yürütüyor. Bu kaplanlar bir zamanlar Kafkasya, İran ve Orta Asya dahil olmak üzere Türkiye'den Batı Çin'e kadar olan bölgelerde yaşıyordu. Kazakistan, genetik olarak aynı bir alt tür olan Amur kaplanlarını tanıtarak Turan kaplanının yeniden tanıtılması üzerinde çalışıyor.

Bakan, “Tarihsel olarak Turan kaplanı, Balkhash'a aktığı yerdeki İli Nehri'nin ormanlarında ve sazlıklarında yaşıyordu. Orada son kaplan 1948'de görüldü. Şimdi popülasyonu canlandırmak için bir programımız var. Eylül sonuna kadar Hollanda'dan iki kaplan getireceğiz. Bunlar, Turan kaplanlarıyla aynı cinse ait olan Amur kaplanları. Sadece onlar aşırı soğuk sıcaklıklara dayanabilir. Diğer tüm kaplanlar sadece sıcak bölgelerde yaşayabilirdi” dedi.

Önümüzdeki yıl Rusya'dan Kazakistan'a dört kaplan daha getirileceğini söyledi. 2026'ya kadar 40 kaplanın yerinde olması planlanıyor.