Kazakistan, Rusya ve Çin arasında yeni transit koridor hamlesi

Kazakistan, Çin ile Rusya arasında yeni bir transit koridor kurma planlarını duyurdu. Kazakistan Ulaşım Bakanı Marat Karabayev’in yaptığı açıklamalara göre, bu yeni proje, İrtiş Nehri üzerinden ulaşım sağlayarak, Çin ile Rusya’yı birbirine bağlayacak. Üç ülkenin ulaşım bakanları, Mayıs ayında bu projeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

Bakan Karabayev, bu projeyle Kazakistan üzerinden Çin ve Rusya arasında yeni bir multimodal transit koridoru kurulacağını belirtti. Bu koridorun, İrtiş Nehri üzerinden başlayarak, Ob Nehri’ne ulaşarak Kuzey Denizi’ne bağlanacağı ifade edildi. Yeni rota, taşıma kapasitesinin yıllık 2.6 milyon ton olması beklenen önemli bir ulaşım yolu olacak.

Proje kapsamında, Çin sınırında yeni bir demir yolu kontrol noktası açılması, Kazakistan’ın doğusundaki Tygıl kasabasına 120 kilometrelik bir demir yolu hattı uzatılması ve burada bir nehir limanı inşa edilmesi planlanıyor. Bu adımlar, Kazakistan’ı Çin ve Rusya arasındaki yük taşımacılığı için daha merkezi bir hale getirmeyi hedefliyor.

İrtiş Nehri, toplamda 4,000 kilometre uzunluğunda olup, bunun yarısı Rusya sınırları içinde yer alıyor. Geçen yıl, Kazakistan, Rusya ve Çin, İrtiş Nehri’ni kargo taşımacılığı için daha etkin bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz sonbaharda, bu güzergah üzerinde yapılan ön görüşmelerin ardından, bu projenin detayları şekillenmeye başladı.

Yeni transit koridoru, Kazakistan’daki bir lojistik merkezi üzerinden ilerleyerek demir yoluyla Çin’e ulaşacak. Bu koridor, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılığı hızlandırarak, bölgesel ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kazakistan’ın bu yeni projeyle hem iç hem de dış ticaretinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.