Kazakistan’da da hissedilen depremin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Kazakistan’da da hissedilen depremin görüntüleri ortaya çıktı
Kırgızistan'da yerel saatle 00.09 sıralarında meydana gelen ve Kazakistan'da da etkisi hissedilen 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem Kazakistan’da da hissedildi. Depremden etkilenen Kazakistan’ın Almatı kentinde güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Şehrin deprem sebebiyle beşik gibi sallandığı anlaşılan görüntüde, korkutan depremin bir dakikadan fazla sürdüğü kaydedildi.

Şiddetli deprem Kazakistan’ın yanı sıra Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, deprem sebebiyle 44 kişinin yaralandığını açıkladı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise depremde can kaybı ve hasar olmadığını duyurdu.

Son Haberler
Bahçeli: İstanbul'u CHP'den kurtarmak fetih namusudur Gündem
Bahçeli: İstanbul'u CHP'den kurtarmak fetih namusudur
İmamoğlu’ndan Kurum’a Kanal İstanbul yanıtı. 'Bak bak bak... Seçim nelere kadir Gündem
İmamoğlu’ndan Kurum’a Kanal İstanbul yanıtı. 'Bak bak bak... Seçim nelere kadir
TÜGİS gıda güvenliğine dikkat çekti Ekonomi
TÜGİS gıda güvenliğine dikkat çekti
Kazadan sonra söylediği söz arkadaşını gülme krizine soktu! Ölümden döndü telefona sarıldı Yerel Haberler
Kazadan sonra söylediği söz arkadaşını gülme krizine soktu! Ölümden döndü telefona sarıldı
Evde ruj yapılır mı? Evde nasıl ruj yapılır? Keşfet
Evde ruj yapılır mı? Evde nasıl ruj yapılır?
Uçakta korku dolu anlar. Hakim hostese yumruk attı olay çıkardı Gündem
Uçakta korku dolu anlar. Hakim hostese yumruk attı olay çıkardı