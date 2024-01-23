Kazakistan’da da hissedilen depremin görüntüleri ortaya çıktı

Kırgızistan’ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem Kazakistan’da da hissedildi. Depremden etkilenen Kazakistan’ın Almatı kentinde güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Şehrin deprem sebebiyle beşik gibi sallandığı anlaşılan görüntüde, korkutan depremin bir dakikadan fazla sürdüğü kaydedildi.

Şiddetli deprem Kazakistan’ın yanı sıra Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, deprem sebebiyle 44 kişinin yaralandığını açıkladı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise depremde can kaybı ve hasar olmadığını duyurdu.