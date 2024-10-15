Kazakistan'da dev tavuk çiftliğinin inşasına başlanıyor

Canadian Chicken Ltd., Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın 11 Ekim tarihli açıklamasına göre, Kostanay Bölgesi’nde 55,4 milyar tenge (114,2 milyon ABD doları) yatırımla modern bir kümes hayvanı üretim ve işleme tesisi inşasına başladı. Proje, birkaç aşamada uygulanacak ve 2029 yılına kadar tamamlanacak. Tavuk çiftliği, yıllık 50.000 ton tavuk eti üretmeyi ve 500’den fazla kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Tesis, 300,5 hektarlık bir alanda kurulacak ve MEYN, Pass Reform ve BIG Dutchman gibi önde gelen küresel üreticilerin ekipmanlarıyla donatılacak. Canagrotek şirketinden uzmanlar, gelişmiş teknolojilerin ve uygulamaların entegrasyonunu denetleyecek. Bu yatırım, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacak.