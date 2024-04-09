Kazakistan’da yaşanan sel faciasında 86 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart'tan bu yana yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 29 bini çocuk 86 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 55’i çocuk 8 bin 473 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarılırken su basan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının 5 helikopter, 2 bin 500 araç ve 23 bin kişiyle yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 2 bin 810’u selden en çok etkilenen Atırav bölgesinde olmak üzere Aktöbe, Akmola, Kostanay ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde toplam 3 bin 365 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Kuzey Kazakistan bölgesinde selin etkisinin ağır olduğu belirtilen açıklamada, Yesil Nehri seviyesinin yükselmesinden dolayı 33 yerleşim yerinin sular altında kalma riski bulunduğu vurgulandı.