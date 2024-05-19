Kazakistan'da yeni bir parti kuruluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'da yeni bir parti kuruluyor
Kazakistan Adalet Bakan Yardımcısı Botagoz Zhakselekova, 17 Mayıs'ta Merkezi İletişim Servisi'nde düzenlediği brifingde, Kazakistan Adalet Bakanlığı'nın İntimaq adlı yeni bir siyasi partinin kayıt başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kurulacak yeni partinin resmi kayıtları için gerekli tüm belgelerin sunulması için yetkililerin dört ayı var. Adalet Bakan Yardımcısı Zhakselekova, İntimaq'ın 11 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ilk kongre, var olan bütün mevzuatlara mükemmelen uyduğunu belirtti.

Partinin resmen kurulması için gerekli olan belgeler bakanlığa teslim edildikten sonra bakanlık yeni bir inceleme daha yapacak. Mart 2023'teki parlamento seçimlerinin ardından Kazakistan'da şu anda Amanat Partisi, Ak Yol Demokrat Partisi, Kazakistan Halk Partisi, Auil Halkın Yurtsever Demokrat Partisi, Ulusal Sosyal Demokrat Parti, Baytaq partisi ve Respublica Partisi olmak üzere yedi parti bulunuyor.

İntimaq Partisi yetkilileri partilerinin ülkenin yatırım politikası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, eğitim, sağlık ve milli savunma konularında yoğunlaştırmayı hedeflediğini bildirdiler.

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