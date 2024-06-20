Kazakistan'da yeni medya yasası onaylandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'da yeni medya yasası onaylandı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, gazetecilerin yetkililerden yorum ve röportaj almasını engelleyecek, kitle iletişim araçlarına ilişkin tartışmalı bir yasa tasarısını onayladı.

Yerli ve uluslararası hak grupları ve medya uzmanları, yeni yasayla ilgili endişelerini dile getirerek, söz konusu yasanın bağımsız gazeteciliği tehlikeye atacağını ve otosansüre yol açacağını savunuyorlar.

Toqaev'in 20 Haziran'da imzaladığı yasaya göre artık tüm internet kaynakları devlet tarafından denetlenecek. 2027 yılına kadar Kazakça haftalık yayın oranı %50'den %60'a çıkarılacak, yabancı programların tekrar yayınlanması ise %20'den %10'a düşürülecek. Şu anda televizyon ve radyoda yayınlanan programların %50'si Rusça.

Yasaya göre Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı "toplumun ahlaki gelişimine zarar verici etkilerin yanı sıra evrensel insani, ulusal, kültürel ve aile değerlerinin bozulmasının önlenmesi amacıyla" medyayı denetleme yetkisine sahip oldu.

Dünya genelinde medya özgürlüğünü izleyen Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) basın endeksinde Kazakistan 2024 yılında 134. sıradan 142. sıraya geriledi.

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