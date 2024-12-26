Kazakistan’ın Kahraman Köpeği'ne anıt yapılıyor

Kazakistan'ın tanınmış heykeltıraşı Azamat Kenzhegaliyev, Pshon adlı kahraman köpek anısına bir heykel yapma çalışmalarına başladı. Ural Nehri’nde meydana gelen sel sırasında gösterdiği özveriyle tanınan Pshon, insanların gönlünde taht kurmuştu. Ancak Kasım ayında, kayıtsız olduğu gerekçesiyle sahipsiz köpekler arasında sayılarak veteriner ekiplerince vurulması büyük tepki topladı.

Pshon, sel mücadelesinde kum torbalarını taşırken çekilen görüntüleriyle hem Kazakistan'da hem de uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Sahibi tarafından paylaşılan bu görüntüler, onun fedakârlığını ve sadakatini gözler önüne serdi.

Yerel yetkililerden Samal Zhubanova, köpeğin sokakta tespit edildiğini ve kulak etiketi bulunmadığı için sahipsiz olarak değerlendirildiğini açıkladı. Bu durum, köpeğin trajik ölümüne yol açtı ve halk arasında infiale neden oldu.

Kenzhegaliyev, Pshon’un ölüm haberinden birkaç gün sonra heykelin tasarımına başladı. Heykel, iç içe geçmiş metal kalplerden oluşacak ve köpeğin sevgi, sadakat ve insana olan bağlılığını simgeleyecek. Ancak, tasarımın ne zaman tamamlanacağı henüz belirsiz.

Pshon’un hikâyesi, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratırken, onun adına yapılan bu anıt, kahraman köpeğin anısını yaşatmayı hedefliyor.