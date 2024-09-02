Kazakistan'ın yeni Turizm ve Spor Bakanı atandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'ın yeni Turizm ve Spor Bakanı atandı

Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Erbol Mirzabosinoyeni'yi Turizm ve Spor Bakanını atadığını duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararnameyle Erbol Mirzabosinoyen, ülkenin Turizm ve Spor Bakanı olarak tayin edildi.

Eylül 2023'ten bu yana Turizm ve Spor Bakanı görevini sürdüren Ermek Marzhikpayev, 31 Ağustos 2024'te görevinden alınmıştı.

Mirzabosinoyen, 1984 yılında Doğu Kazakistan bölgesinde doğdu. Akademik kariyerine 2005 yılında Semipalatinsk Devlet Pedagoji Enstitüsü Fiziksel Kültür ve Spor Teorisi ve Metodolojisi Bölümü'nde asistan, antrenör-öğretmen olarak başladı.

Mirzabosinoyen Şubat 2023'ten Ağustos 2024 arasında Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı Spor ve Fiziksel Kültür Komitesi Başkanlığı görevinde bulundu.

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