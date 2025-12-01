E-ticaret platformu Hepsiburada'yı geçtiğimiz yıl bünyesine katan Kazakistan merkezli Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarını artırmak amacıyla ekim ayında Rabobank'ı satın almıştı.

Kazak şirketlerin Türk pazarına yönelik ilgisi devam ederken, bu kez de bir başka Kazakistan merkezli şirket olan Freedom Holding Corp, 43 yıldır Türkiye'de hizmet veren TurkishBank'ı satın almak için görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bloomberg'in haberine göre, taraflar arasında erken aşamalı görüşmeler resmen başladı. Şirketlerin anlaşması halinde olası bir satın alma süreci ise Rekabet Kurumu'nun onayına sunulacak.

TURKİSBANK'IN GEÇMİŞİ

Kıbrıs'ta 1973 yılında kurulan TurkishBank, Türkiye'deki ilk şubesini 1982 yılında İstanbul'da kurdu. Londra'da da faaliyetlerde bulunan bankanın muhtemel satış bedeli henüz bilinmezken, Bloomberg’e konuşan Kazak şirketi Freedom Holding Corp, banka ile görüşmelerin yürütüldüğünü doğruladı ve dijital bankasının genişletilmesi de dahil olmak üzere Türkiye pazarında büyümek istediklerini açıkladı.