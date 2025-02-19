Kazalı yola 'radar' sistemi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kazalı yola 'radar' sistemi

Zonguldak'ta söz konusu anayolda 1 ayda 20'den fazla trafik kazası meydana geldi. Polis ekipleri "radar" uygulaması başlatarak olası kazalara karşı önlem aldı.

Zonguldak-Ankara yolu Gökgöl tünellerinin olduğu yolda, 1 ay içinde 20'den fazla trafik kazası meydana geldi. Kazaların bazılarında yaralananlar da oldu. İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların çoğunun virajlı yollarda aşırı hızdan kaynaklandığını belirledi.

Bölgede, araçların hızlarının düşük tutulması için polis ekipleri radar uygulaması başlattı. Güzergahın farklı noktalarında konuşlanan polis aracıyla, yoldan geçen sürücülerin araçlarının hızları tespit edilip ceza uygulanıyor.

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Emniyet yetkilileri, trafikte aşırı hızı engelleyerek insanların can ve mal güvenliğini korumak, milli servet sayılan araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluşmasını önlemek istediklerini söyledi.

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Bir diyaliz merkezinde şoförlük yapan Turhan Haberal, "Çok iyi uygulama esasında. Her yağışlı havada tünellerin girişinde kazalara denk geliyorduk.

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Vatandaşlar, güzergahı bilmediğinden ıslak havanın verdiği etkiyle beraber kazalara maruz kalıyordu. Radar uygulaması bu şekilde düzgün" dedi.

Kazalı yola 'radar' sistemi

Kazalı yola 'radar' sistemi

Kazalı yola 'radar' sistemi

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Kazalı yola 'radar' sistemi
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