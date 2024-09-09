Kazaya gelen ambulans kaza yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, 8 Eylül'de Yukarı Hisar Mahallesi 7001 sokakta gerçekleşti. Batuhan Eroğlan'ın kullandığı 07 ATS 271 plakalı motosikletin devrilip sürüklendiği kazada, sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yardım edildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulans, kısa süre sonra Hastane Caddesi'nde maddi hasarlı bir kaza yaptı. Bu nedenle ambulanstaki sağlık görevlileri, olay yerine yaya olarak intikal etti ve yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale etti. Yaralı, adrese gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızla geldiği ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği görüldü.