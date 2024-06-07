Kazaya giden ambulans kaza yaptı

Manavgat çevre yolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda bir trafik kazası yaşandı.

Olay, Alanya istikametinden gelen ve Sorgun Bulvarı istikametine dönmekte olan Hüseyin Akbaş'ın kullandığı hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta durduğu sırada aynı istikamette seyir halindeki Yeliz Akdeniz'in yönetimindeki otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsü Yeliz Akdeniz'in yaralandığı görüldü.

İkinci bir kaza yaşandı; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaralanmalı kaza ihbarı üzerine olay yerine giden Ercan Topkafa'nın kullandığı ambulans, kaza yerine 50 metre mesafede İbrahim Halim Dedecan'ın kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Araçlarda sadece maddi hasar oluştu ve şans eseri söz konusu kazada yaralanan olmadı.

İlk kazada yaralanan Yeliz Akdeniz için başka bir ambulans çağrıldı. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı hastane yolunda sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.