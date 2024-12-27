Kazaya karışan iki sürücünün kavgasında yumruklar konuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Üsküdar’da çöp kamyonu sürücü ile bir otomobil sürücüsü kazaya karıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışmada yumruklar konuştu.

Olay, 24 Aralık Salı günü akşam saatlerinde Üsküdar Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki çöp kamyonu ve iki otomobil kazaya karıştı.

Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çöp kamyonu şoförüyle otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki tekmeli yumruklu kavga çevre sakinlerinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavga eden tarafları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

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