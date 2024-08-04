Kazaya karışan otomobil alev topuna döndü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Gördes yolu mevkiinde, Dağdere Mahallesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza yaşandı.

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Zorlukla durabilen otomobil otomobil alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza bölgesinde yapılırken, jandarma ekipleri de herhangi bir aksilik ya da kaza yaşanmaması amacıyla yolda güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.