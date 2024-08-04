Kazaya karışan otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Kazaya karışan otomobil alev topuna döndü

Manisa'nın Akhisar Gördes karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobillerden biri alev topuna döndü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Gördes yolu mevkiinde, Dağdere Mahallesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza yaşandı.

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

aw260884-02.jpgÇarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Zorlukla durabilen otomobil otomobil alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

aw260884-03.jpgYaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza bölgesinde yapılırken, jandarma ekipleri de herhangi bir aksilik ya da kaza yaşanmaması amacıyla yolda güvenlik önlemleri aldı.

aw260884-04.jpg

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

aw260884-05.jpg

İlgili Haberler
Alanya'da feci kaza: Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti
Alanya'da feci kaza: Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti
Son Haberler
Forbes dünyanın en zengin 10 ismini açıkladı. Listede dikkat çeken değişim Ekonomi
Forbes dünyanın en zengin 10 ismini açıkladı. Listede dikkat çeken değişim
Beşiktaş yeni transferini açıkladı Spor
Beşiktaş yeni transferini açıkladı
Federasyonda seçim tarihi açıklandı Spor
Federasyonda seçim tarihi açıklandı
Avustralya teknik direktörü istifa etti Spor
Avustralya teknik direktörü istifa etti
Kamyonla halk otobüsü çarpıştı Yerel Haberler
Kamyonla halk otobüsü çarpıştı
Haniye suikastı sonrası Türkiye'den kalkan gizemli ABD uçağı nereye indi? Dünya
Haniye suikastı sonrası Türkiye'den kalkan gizemli ABD uçağı nereye indi?
Kaza sonrası korku dolu anlar. Alev topuna döndü Gündem
Kaza sonrası korku dolu anlar. Alev topuna döndü