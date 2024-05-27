Kazaya neden oldu. Olay yerinden kaçtı

Isparta-Burdur karayolu Garand Palece Düğün Salonu kavşağında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 32 T 0157 plakalı ticari taksinin sürücüsü M.P., kavşağa kontrolsüz çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 AB 926 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kontrolden çıkarak refüjdeki levha ve ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle ticari takside maddi meydana gelirken, kaza anı ve otomobil sürücüsünün kaçtığı anlar ise taksinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.