Kazdağı’nda karlı dağda çamura saplandı! Ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı’na çıkan iki kişi karda çamura saplandı. Karlı arazide çamura saplanan 2 kişi ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Kazdağları'nın Sarıkız Tepesi'ne çıkan Mustafa A. ve Hasan M., dönüşe geçtiklerinde 35 BRB 511 plakalı kamyonetleri karda çamura saplandı. Saat 21.00 sularında cep telefonuyla 112 Acil Yardım Hattı'nı arayan vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

Kazdağı’nda karlı dağda çamura saplandı! Ekipler seferber oldu

İhbarın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Edremit Grup Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 arazi tipi araç ve 8 personel ile bölgeye ulaştı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait 2 iş makinesi de çalışmalara destek verdi.

Ekipler, dört saat süren çalışma sonunda Mustafa A. ve Hasan M.'yi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye taşıdı. Karlı arazide çamura saplanan arazi aracı da iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Mahsur kalan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazdağı’nda karlı dağda çamura saplandı! Ekipler seferber oldu

Kazdağı’nda karlı dağda çamura saplandı! Ekipler seferber oldu

Kazdağı’nda karlı dağda çamura saplandı! Ekipler seferber oldu

Kazdağı’nda karlı dağda çamura saplandı! Ekipler seferber oldu

Kazdağı’nda karlı dağda çamura saplandı! Ekipler seferber oldu

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