Kazdağları'nda korkutan yangın

Kaynak: İHA
Kazdağları'nda korkutan yangın
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Kazdağları eteklerinde Pınarbaşı kırsal mahallesi Yalama mevkiinde zeytinlik alanda budama yapılırken başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sirayet etti. Yangın ihbarının ardından Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 araröz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Sarp arazide ekipler, mahalle sakinlerinin yardımıyla zorlu bir çalışma ile yangını yaklaşık 300 metrekarelik alanda kontrol altına almayı başardı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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