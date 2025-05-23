Kazdıkları kuyu mezarları oldu: 2 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre define aramak amacıyla kuyu kazan iki kişi zehirlenerek hayatını kaybetti, bir kişi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Cesetlerin çıkarılması için ekipler uzun süre çalışma yürüttü.

OLAY ORMANLIK ALANDA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırlarında, Rum mezar kalıntılarının bulunduğu iddia edilen ormanlık alanda gerçekleşti. Yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan Temel Sever ve Veysel Eroğlu, gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, BİR KİŞİ DAHA ETKİLENDİ

Hareketsiz kalan şahıslar için olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baygın şahıslara yardım etmek isteyen bir kişi de gazdan etkilenerek fenalaştı. Kuyunun içine inen ekipler, Temel Sever ve Veysel Eroğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GAZ TAHLİYESİ VE ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Kuyudaki yoğun gaz nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Gazın tahliyesi için özel cihazlar kullanıldı ve ölçümler yapıldı. Güvenliğin sağlanmasının ardından cenazeleri çıkartmak üzere operasyon başlatıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, alanda incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.