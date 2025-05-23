Kazdıkları kuyu mezarları oldu: 2 ölü

Kaynak: İHA
Kazdıkları kuyu mezarları oldu: 2 ölü

Kocaeli Gebze'de define için kuyu kazan iki şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre define aramak amacıyla kuyu kazan iki kişi zehirlenerek hayatını kaybetti, bir kişi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Cesetlerin çıkarılması için ekipler uzun süre çalışma yürüttü.

aw460849-06.jpg

OLAY ORMANLIK ALANDA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırlarında, Rum mezar kalıntılarının bulunduğu iddia edilen ormanlık alanda gerçekleşti. Yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan Temel Sever ve Veysel Eroğlu, gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.

aw460849-02.jpg

EKİPLER SEVK EDİLDİ, BİR KİŞİ DAHA ETKİLENDİ

Hareketsiz kalan şahıslar için olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baygın şahıslara yardım etmek isteyen bir kişi de gazdan etkilenerek fenalaştı. Kuyunun içine inen ekipler, Temel Sever ve Veysel Eroğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GAZ TAHLİYESİ VE ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Kuyudaki yoğun gaz nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Gazın tahliyesi için özel cihazlar kullanıldı ve ölçümler yapıldı. Güvenliğin sağlanmasının ardından cenazeleri çıkartmak üzere operasyon başlatıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, alanda incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
'Bizler için mareşal' dedi, gündeme oturdu! Dikkat çeken Selçuk Bayraktar mesajı
'Bizler için mareşal' dedi, gündeme oturdu! Dikkat çeken Selçuk Bayraktar mesajı
Genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Şişli'de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu
Şişli'de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu
Baltalı maganda dehşet saçtı
Baltalı maganda dehşet saçtı
Savcılıktan yeni talimat! İmamoğlu'nun görüntü ve sesi de silinecek
Savcılıktan yeni talimat! İmamoğlu'nun görüntü ve sesi de silinecek