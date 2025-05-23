Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar

Kocaeli'de yaşları 55 olan iki vatandaş ormanda define için kazdıkları 10 metrelik kuyuda saatlerce mahsur kaldılar. Ekipler 6 saatin sonunda cansız bedenlerine ulaştı.

Olay, 23.00 sıralarında Kocaeli Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı.

Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi.

Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Kocaeli'de ormanlık alanda kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan Veysel Eroğlu (55) ile Temel Sever (55), ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar​​​​​​​

Olay yerinde yapılan kontrollerde Eroğlu ile Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eroğlu ile Sever'in yaklaşık 10 metrelik kuyuyu define aramak için kazdıkları öğrenildi.

Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar​​​​​​​

Veysel Eroğlu ile Temel Sever'in cenazeleri morga kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar

Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar

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