Kazdıkları kuyu mezarları oldu! Saatlerce mahsur kaldılar​​​​​​​

Olay, 23.00 sıralarında Kocaeli Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Kocaeli'de ormanlık alanda kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan Veysel Eroğlu (55) ile Temel Sever (55), ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

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Olay yerinde yapılan kontrollerde Eroğlu ile Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eroğlu ile Sever'in yaklaşık 10 metrelik kuyuyu define aramak için kazdıkları öğrenildi.

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Veysel Eroğlu ile Temel Sever'in cenazeleri morga kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.