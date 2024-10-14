Kazı yaparken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Bahse konu bölgede pusuya yatan jandarma ekipleri bölgeyi 2 gün boyunca takibe aldı. Takipte 3 ayrı şüphelinin kimliğini de belirleyen jandarma ekipleri yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Boş arazide yapılan operasyonda 3 şahısta kaçak kazı yaptıkları esnada kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici, 6 adet delici ucu, 1 adet çekiç, 1 adet toz gözlüğü, 1 adet kürek, 1 adet silikon tabancası, 3 adet silikon, 5 çift inşaat eldiveni, 1 adet süzgeç, 1 adet fırça, 1 adet 10 metre 4'lü uzatma kablosu, 50 metre kablo, 37 litre asit ve 4,5 litre benzin ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.