Kazı yaparken yakalandılar

Kaynak: İHA
Kazı yaparken yakalandılar

Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 defineci jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Bahse konu bölgede pusuya yatan jandarma ekipleri bölgeyi 2 gün boyunca takibe aldı. Takipte 3 ayrı şüphelinin kimliğini de belirleyen jandarma ekipleri yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Boş arazide yapılan operasyonda 3 şahısta kaçak kazı yaptıkları esnada kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici, 6 adet delici ucu, 1 adet çekiç, 1 adet toz gözlüğü, 1 adet kürek, 1 adet silikon tabancası, 3 adet silikon, 5 çift inşaat eldiveni, 1 adet süzgeç, 1 adet fırça, 1 adet 10 metre 4'lü uzatma kablosu, 50 metre kablo, 37 litre asit ve 4,5 litre benzin ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
Ordu’da ev yangını
Ordu’da ev yangını
Cemal Enginyurt Mustafa Destici'yi yerden yere vurdu! "Yazıklar olsun utanmaz adam"
Cemal Enginyurt Mustafa Destici'yi yerden yere vurdu! "Yazıklar olsun utanmaz adam"
Van'da hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Van'da hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı