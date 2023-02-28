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Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar öldü mü?

Hülya Avşar ile Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Kazım Akşar hayatını kaybetti. Kazın Akşar’ın vefat haberini Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar öldü mü?

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:14
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Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar öldü mü?

Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar öldü mü?
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Kadın İsterse dizisindeki ‘Cavit’ karakteriyle bildiğimiz Kazım Akşar hayatını kaybetti. Kazım Akşar’ın acı haberini Melek Baykal duyurdu. Peki, Kazım Akşar kimdir? Kazım Akşar öldü mü?

Hülya Avşar ile Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide çapkın 'Cavit' rolüyle hafızalara kazınan Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Kazım Akşar kalp krizi geçirdi.

KAZIM AKŞAR ÖLDÜ MÜ?

Usta oyuncu Kazım Akşar geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayata veda etti. Acı haberi ise Melek Baykal sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Melek Baykal; "Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" şeklinde yazdı.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu.

1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı.

Kazım Akşar konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu.

Kazım Akşar 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1986-1987’de Devlet tarafından İngiltere’ye gönderildi.

Kazım Akşar National Theatre’da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter’s Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak bulundu.

1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

15 Mart 2016 tarihinde Devlet Tiyatroları'ndan emekli olan Kazım Akşar, Akyaka’da yaşıyordu.

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