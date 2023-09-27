Kazım Koyuncu hakkında yapılan şaka tepki çekti. Kardeşi de çok sert çıktı

YouTube'da yayımlanan Soğuk Savaş isimli kanalda yer alan 'Gülersen Kaybedersin' isimli programda, Kazım Koyuncu hakkında yapılan şaka tepki çekti.
Youtube'daki Soğuk Savaş isimli programda Boğaç Soydemir, Berk Sevgi, Buğra Oflaz ve Sonat Işık'tan oluşan ekip yer alıyor.
Programın son yayımlanan bölümü, sosyal medya fenomeni Dilara Arıkanlı'nın yaptığı şaka nedeniyle tepki çekti.
Yıllar önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu'yla ilgili "Kripto para düşkünlüğüyle bilinen Karadenizli ünlü isim kimdir?" sorusu soruldu.
Kullanıcılar bölümün yayından kaldırılmasını isterken, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu da şakaya tepki gösterdi.