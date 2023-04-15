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Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında bir işçi, çöken toprağın altında kaldı. Kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışarak işçiyi toprak altından çıkardı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:03
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Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış

Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 12.30 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. 

Kayan toprak sebebiyle alanda çalışan Zafer Ataseven isimli işçi göçük altında kaldı. Olayı gören Ataseven'in mesai arkadaşları hemen bölgeye koştu. Toprağı kazan diğer işçiler, Ataseven'in kafasını çıkarmayı başardı.

İşçiler hemen kurtarma ekiplerine haber verirken, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. 

Toprak altında çaresizce bekleyen Ataseven, kurtarma ekiplerinin operasyonuyla sağlıklı bir şekilde çıkartıldı. Ataseven'in mesai arkadaşları ise, kurtarma operasyonunu çaresiz gözlerle izledi. Kepçe yardımıyla çıkartılan işçi Darıca Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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