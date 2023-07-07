KDV ve harçlara yapılan zamlar Nurgül Yeşilçay’ı yaşlandırdı

2023 vergi ve harçlara gelen zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından efektle kendisini yaşlandırdığı bir fotoğrafı yayınlayıp "Vergiler, zamlar günaydın" dedi.

KDV ve harçlara yapılan zamlar Nurgül Yeşilçay’ı yaşlandırdı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldığını gören Nurgül Yeşilçay, efektle kendisini yaşlandırarak "Vergiler, zamlar günaydın" dedi.

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ZAMLARA SESSİZ KALMADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, zamlara sessiz kalmadı. Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.

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