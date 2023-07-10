KDV zammı sonrası hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı

Meclis’te alınan yeni ek vergi kararı pek çok ürünün fiyatına yansıdı. Kararın yürürlüğe girmesi ile birçok ürün zamlandı. Geçtiğimiz cuma günü alınan kararla mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV dilimi yüzde 10’a, yüzde 18’lik KDV dilimi ise yüzde 20’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta ÖTV’ye gelen sigara ve içki kararının ardından bir de KDV zammı eklendi. Değişiklik sonrası sigarada satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı yüzde 15,25'ten yüzde 16,67'ye yükseldi. Yaşanan bu gelişme fiyatlara yansıdı ve sigaraya 5 TL zam geldi. Güncel sigara fiyatları listesine göre en düşük sigara fiyatı 41 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL oldu. Ayrıca Rakı, votka, viski ve cinlere de ÖTV zammının ardından bugün KDV zammı geldi.

KDV oranının artırılması ile birlikte teknolojik ürünlere de zam geldi. Seçimden sonra kurdaki artışa birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye bu kez de KDV zammı yaptı. Böylece en pahalı iPhone modeli 85 bin 999 TL’den 87 bin 457 TL’ye yükseldi.

Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bugün de KDV zammı geldi. Akaryakıt ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi sonrası benzin ve motorin zamlandı. KDV oranındaki artışla birlikte litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlandı. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükseldi.

KDV zammı otomobil fiyatlarına da yansıdı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara geçen hafta gelen yüzde 27’lik zammın ardından bugün de KDV zammı geldi.

5 Temmuz'daki zamla birlikte; 953 bin TL'den 1 milyon 207 bin TL'ye yükselen TOGG T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil​li versiyonu, bugün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL'ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi. Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL’den 1 milyon 307 bin TL’ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” fiyatı ise ​bugün 1 milyon 329 bin 500 TL'ye yükseldi. Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL’den 1 milyon 537 bin TL’ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL'ye ulaştı. Yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi ise yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.