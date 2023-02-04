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Keanu Reeves'in takıntılı hayranıyla başı dertte! Evine gizlice girip ‘akrabasıyım’ dedi

Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Reeves, kendini oyuncunun akrabası olarak tanıtan şahıs için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:53
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Keanu Reeves'in takıntılı hayranıyla başı dertte! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Keanu Reeves'in takıntılı hayranıyla başı dertte! Evine gizlice girip ‘akrabasıyım’ dedi
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Matrix'de Neo karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves'in başı takıntılı hayranıyla derde girdi. Reeves, kendini oyuncunun akrabası olarak tanıtan şahıs için uzaklaştırma kararı aldırdı. 

TMZ'nin haberine göre; 38 yaşındaki Bryan Keith Dixon adındaki şahıs 5 Kasım'dan 20 Ocak'a kadar 6 defa oyuncunun Hollywood Hills'teki mülküne gizlice girdi.
Dixon'ın mülke her girdiğinde 58 yaşındaki yıldız ile konuşmaya çalıştığı ifade edildi.

KENDİNİ AKRABASI OLARAK TANITTI

Oyuncunun avukatı Matthew Rosengart, Keanu Reeves'i aylardır rahatsız eden adama karşı koruma talep ettiklerini belirterek mahkemeye başvurdu.

Öte yandan, Keanu Reeves'in kendini rahatsız eden kişiyi araştırmaları için özel güvenlik ekibi tuttuğu iddia edildi. Güvenlik ekibi, incelemelerin sonucunda adamın sosyal medyada ünlü oyuncuyla akraba olduğuna dair paylaşımlar yaptığı ortaya çıkardı.

Kendini "Jasper Keith Reeves" diye adlandıran Bryan Keith Dixon, paylaşımlarında kişisel haklarını Keanu Reeves'a devretmek istediğini ve oyuncunun sorumluluğunda yaşamak istediğini belirtiyor.


 

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