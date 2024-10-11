Kebap ve kokoreçe alkol karıştırmışlar. Domuz etinden sonra yeni skandal

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ay başında açıkladığı taklit ve tağşiş yapılmış gıdalar listesi, kamuoyunu derinden sarstı.

Listede bazı tanınmış markaların da bulunması oldukça dikkat çekerken bazı köfte ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi Türkiye gündemine oturmuştu. Bu gelişmeler, vatandaşların domuz eti, tek tırnaklı eti ve kanatlı et kullanan işletmeleri daha yakından araştırmalarına neden oldu.

KEBAPTA TEKİLA TESPİT EDİLDİ

Her geçen gün yeni skandallar meydana çıkarken Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre Antalya'daki bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünlerde tekila tespit edildi.

ÖNCE VOTKA SONRA VİSKİ ÇIKTI

Yine Antalya’da bulunan bir kokoreççinin ürünlerinde önce votka, daha sonra başka bir numunede ise viski izlerine rastlandığı tespit edildi. Bu durum, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.

Öte yandan bir okey salonunda sunulan gıdalarda ise rakı tespit edildiği belirlendi.

İşte o liste: