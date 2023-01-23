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  • Kebapçı Bedri Usta'a Ali Koç'a: Fenerbahçe Başkanı şeref verir. Hesap vermez dedi. Zılgıt çekti

Kebapçı Bedri Usta'a Ali Koç'a: Fenerbahçe Başkanı şeref verir. Hesap vermez dedi. Zılgıt çekti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kebapçı Bedri Usta'ya yıldız transferi gibi karşılama... Bedri Usta Koç'a, "Senden hesap almayız başkan dedi" dedi. Zılgıt çekti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:45
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Kebapçı Bedri Usta futbolcu gibi karşılandı

Kebapçı Bedri Usta'a Ali Koç'a: Fenerbahçe Başkanı şeref verir. Hesap vermez dedi. Zılgıt çekti
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Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde önceki gün ilginç bir olay yaşandı.

Ünlü kebapçı Bedri Usta Sarı - Lacivertlileri ziyarete geldi.

Başkan Ali Koç tezahüratlar eşliğinde Bedri Usta'ya Fenerbahçe forması hediye etti.

Bedri Usta Ali Koç'a "Başkanım her zaman Fenerbahçe için emrinizdeyim. Maç günü Fenerbahçeli esnaflarımızın bir günlük gelirini kulübümüze vermesi için bence kampanya başlatmak lazım. Fenerbahçe Başkanı şeref verir hesap vermez" ifadelerini kullandı.

Bedri Usta'nın sözleri sonrası zılgıt çekidiği videoya yansıdı.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

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