Keçilerin peşinden giden anne kız dağda mahsur kaldı

İHA'nın haberine göre; ancak dağda düştüğü için ayağı burkuldu ve yürüyemez hale geldi. Annesi Gülşah Türkan, kızının eve gelmediğini görünce onu aramaya gitti. Fakat anne de kızıyla birlikte dağda mahsur kaldı.

AFAD ve İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi

Anne ve kızının durumunu öğrenen yakınları, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zorlu arazi şartlarında anne ve kızını bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda, anne ve kızı mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Ayağı burkulan Gülsene Türkan, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Anne Gülşah Türkan ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Keçilerinin de sağ salim eve döndüğünü belirten anne, AFAD ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.