Keçiören'de sokak boks ringine döndü! Yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sokak ortasında çıkan bir kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. Boks ringini andıran o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, Ayvalı Mahallesi'nde bir kişi, eşine hakaret ettiği gerekçesiyle başka bir kişiyle tartışmaya başladı.

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-1.jpg

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek 3 kişinin birbirine girmesine yol açtı.

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-2.jpg

Yola taşan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldı.

Kapaklı Otogarı'nda 'Fazla bagaj ücreti' kavgası! Boks ringine döndüKapaklı Otogarı'nda 'Fazla bagaj ücreti' kavgası! Boks ringine döndü

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-3.jpg

Kavga anları, o sırada orada bulunanların cep telefonlarıyla görüntülendi.

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-5.jpg

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-6.jpg

Pazarcıların yer kavgası boks ringini aratmadıPazarcıların yer kavgası boks ringini aratmadı

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-7.jpg

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-8.jpg

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-9.jpg

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-10.jpg

Liseli kızların saç saça kavgası boks ringini aratmadıLiseli kızların saç saça kavgası boks ringini aratmadı

keciorende-sokak-boks-ringine-dondu-yumruklar-havada-ucustu-yenicag-11.jpg

Son Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024'te denizi kirleten gemilere ceza yağdırdı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024'te denizi kirleten gemilere ceza yağdırdı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'dan doğalgaz uyarısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'dan doğalgaz uyarısı
Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı
Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-BAE anlaşmazlığına arabuluculuk etmek için yetkililerle bir araya geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-BAE anlaşmazlığına arabuluculuk etmek için yetkililerle bir araya geldi
Hüseyin Baş’tan Erdoğan’a sert cevap! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu…
Hüseyin Baş’tan Erdoğan’a sert cevap! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu…