Keçiören'de sokak boks ringine döndü! Yumruklar havada uçuştu

İddiaya göre, Ayvalı Mahallesi'nde bir kişi, eşine hakaret ettiği gerekçesiyle başka bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek 3 kişinin birbirine girmesine yol açtı.
Yola taşan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldı.
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Kavga anları, o sırada orada bulunanların cep telefonlarıyla görüntülendi.
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