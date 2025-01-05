Keçiören'de sokak boks ringine döndü! Yumruklar havada uçuştu

İddiaya göre, Ayvalı Mahallesi'nde bir kişi, eşine hakaret ettiği gerekçesiyle başka bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek 3 kişinin birbirine girmesine yol açtı.

Yola taşan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldı.

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Kavga anları, o sırada orada bulunanların cep telefonlarıyla görüntülendi.

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