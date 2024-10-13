Kedi besleme kavgası kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kedi besleme kavgası kanlı bitti

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen V.O., bir süredir kedi besleme yüzünden husumetli olduğu komşuları Y.Y. ve babası N.Y. ile kavga etti. V.O. kavga sırasında üzerinde bulunan tabancasını ateşledi. Y.Y. göğsünden babası N.Y. ise ayaklarından yaralandı.

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen emekli öğretmen V.O. (80), kedi besleme yüzünden çıkan kavgada N.Y. ve oğlu Y.Y.'yi tabanca ile yaraladı. V.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ece Mahallesi Acemler Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen V.O., bir süredir kedi besleme yüzünden husumetli olduğu komşuları Y.Y. ve babası N.Y. ile kavga etti. V.O. kavga sırasında üzerinde bulunan tabancasını ateşledi. Y.Y. göğsünden babası N.Y. ise ayaklarından yaralandı. Yaralı baba-oğul ihbar üzerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan N.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Şüpheli V.O. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kedi besleme kavgası kanlı bitti

Kedi besleme kavgası kanlı bitti

Kedi besleme kavgası kanlı bitti

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