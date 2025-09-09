Kedi havalimanını karıştırdı! Yürüyen merdiven çilesi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir kedi, terminaldeki yürüyen merdivende ters yönde ilerlemeye çalışarak dikkat çekti. Aşağı inen merdivende yukarı çıkmak isteyen kedi, iki kez hamle yaptı ancak başarılı olamadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinde bulunan bir kedi yukarı çıkmak için yürüyen merdivene gitti. Yürüyen merdivenlerden birine ters binen kedi yukarı çıkmak istedi. İki kez hızla yukarı tırmanan ama yürüyen merdivenin başına ulaşamayan kedi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ters yönde ilerlemeye çalışan kedi dakikalarca merdivende yürüdü ardından da diğer merdivene yönlendirildi ardından da yukarı çıktı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından paylaşılan görüntülerde, kedinin yukarı çıkmak için dakikalarca merdivende yürüdüğü anlar görülüyor.

