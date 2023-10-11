Kedi ile yılan kıran kırana kavga etti. Bakan kavgadan kim galip çıktı

Elazığ'da kedi ile yılan karşılaşınca aralarında büyük bir kapışma yaşandı. Kedi saldırdı, yılan kendini savundu. İşte bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedi yılan kavgası dakikalarca sürdü.

Elazığ'ın Cip köyünde yaşanan kavgayı peki kim kazandı. Kedi mi? yoksa Yılan mı? Yanıt son hamleyi yapan kedi kavgayı kazandı. Yılanı kapan kedi olay yerinden süratle uzaklaştı.

Yılanı öldüren kedi ağzına aldığı yılanla birlikte süratle olay yerinden uzaklaştı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.