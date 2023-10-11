Kedi ile yılan kıran kırana kavga etti. Bakan kavgadan kim galip çıktı

Elazığ'da kedi ile yılanın kapışması cep telefonuna yansıdı. Dakikalarca süren kapışmanın ardından bilin bakalım kavgadan kim galip ayrıldı?

KAYNAK: İHA
Kedi ile yılan kıran kırana kavga etti. Bakan kavgadan kim galip çıktı

Elazığ'da kedi ile yılan karşılaşınca aralarında büyük bir kapışma yaşandı. Kedi saldırdı, yılan kendini savundu. İşte bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedi yılan kavgası dakikalarca sürdü.

di-yilianin.jpg

Elazığ'ın Cip köyünde yaşanan kavgayı peki kim kazandı. Kedi mi? yoksa Yılan mı? Yanıt son hamleyi yapan kedi kavgayı kazandı. Yılanı kapan kedi olay yerinden süratle uzaklaştı.

kedinanan5.jpg

Yılanı öldüren kedi ağzına aldığı yılanla birlikte süratle olay yerinden uzaklaştı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

İlgili Haberler
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Bankalara çok konuşulacak kredi teklifi. O uygulamadan 'vazgeçin' çağrısı
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit! Yazarlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi Gündem
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın Siyaset
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti Dünya
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar Magazin
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar