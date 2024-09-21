Kedi itfaiyeyi peşinden koşturdu

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde üzerinde koli bandıyla gezen kediyi fark eden vatandaşlar, hayvanı yakalamayı çalıştı. Çabaları yetersiz kalan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarı üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kediyi yakalamak için mücadele verdi. Ekipler tarafından yakalanan kedi, koli bandı çıkarılamadan tekrar kaçtı.

Ekiplerin çabaları sonrası yakalanamayan kedi, bir süre sonra gözden kayboldu. İtfaiye ekipleri ve kedi arasında geçen yakalama macerası ise kameraya yansıdı.

Mahalle sakini 59 yaşındaki Suat Çatal, “Bu mahallede oturuyorum, kedinin boynuna koli bandı koymuşlar. Kalın bandı bir türlü çıkartamadık. Şu an kedi kendini tutturmuyor. İtfaiyeyi de aradık geldi, tutamadılar kediyi. Veteriner çağıracaklar onu bir şekilde tutmayı deneyecekler artık onlar daha iyi bilir. Sokak hayvanlarına kimse dokunmasın, rabbim bize emanet etmiş onları” ifadelerini kullandı.