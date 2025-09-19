Kedi köpek değil, ayı besliyorlar! Çemşit’in hikâyesi

Görüntüler oldukça ilginç bir manzara oluşturdu.Refahiye’de sağlık personeli olan Serkan Kelle, eşiyle birlikte Dumanlı Yaylası’nda yaşayan 'Çemşit' adlı bozayıyı besledi ve eşi bu anları kayda aldı.

Bozayının çekingen davranışları dikkat çekerken, görüntülerde “Çemşit gel” diyerek çağrıldığı ve Kelle ailesinin yanına geldiği görüldü.

Çiftin “Millet kedi, köpek besler biz ayı besliyoruz” sözleri ise ilgi uyandırdı.

Kelle’nin bozayıyla samimi diyaloğu izleyenleri tebessüm ettirirken, ikilinin yakın mesafede durması zaman zaman izleyenleri heyecanlandırdı.