Kedi köpek değil, ayı besliyorlar! Çemşit’in hikâyesi

Erzincan’ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası’nda Serkan Kelle, Çemşit adını verdiği bozayıyı beslerken eşi o anları kameraya aldı.

Görüntüler oldukça ilginç bir manzara oluşturdu.Refahiye’de sağlık personeli olan Serkan Kelle, eşiyle birlikte Dumanlı Yaylası’nda yaşayan 'Çemşit' adlı bozayıyı besledi ve eşi bu anları kayda aldı.

kedi-kopek-degil-ayi-besliyorlar-cemsitin-hikayesi-yenicag-1.jpg

Bozayının çekingen davranışları dikkat çekerken, görüntülerde “Çemşit gel” diyerek çağrıldığı ve Kelle ailesinin yanına geldiği görüldü.

kedi-kopek-degil-ayi-besliyorlar-cemsitin-hikayesi-yenicag-2.jpg

Çiftin “Millet kedi, köpek besler biz ayı besliyoruz” sözleri ise ilgi uyandırdı.

kedi-kopek-degil-ayi-besliyorlar-cemsitin-hikayesi-yenicag-3.jpg

Kelle’nin bozayıyla samimi diyaloğu izleyenleri tebessüm ettirirken, ikilinin yakın mesafede durması zaman zaman izleyenleri heyecanlandırdı.

kedi-kopek-degil-ayi-besliyorlar-cemsitin-hikayesi-yenicag-4.jpg

kedi-kopek-degil-ayi-besliyorlar-cemsitin-hikayesi-yenicag-5.jpg

kedi-kopek-degil-ayi-besliyorlar-cemsitin-hikayesi-yenicag-6.jpg

kedi-kopek-degil-ayi-besliyorlar-cemsitin-hikayesi-yenicag-7.jpg

