Kedi kurtarma operasyonu derede bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde genç bir kız dere yatağında mahsur kalan kediyi kurtarmak isterken az daha canından olacaktı. Korkuluklardan dere yatağına düşen Derya Bolat, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Olay, dün Ziya Gökalp Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Dere yatağının korkuluklarında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen Derya Bolat korkuluklara çıktı.

Bir süre korkuluklarda dolaştıktan sonra dengesini kaybeden Bolat yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşen Derya Bolat ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bolat'ın düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kedi kurtarma operasyonu derede bitti

Kedi kurtarma operasyonu derede bitti

Kedi kurtarma operasyonu derede bitti

Kedi kurtarma operasyonu derede bitti

Kedi kurtarma operasyonu derede bitti

Kedi kurtarma operasyonu derede bitti

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Kedi kurtarma operasyonu derede bitti