Kedi kuyuya düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kedi kuyuya düştü

İzmir'in Tire ilçesinde bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Tire ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaybaşı İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi.

aw307581-01.jpg

Derhal güvenlik önlemlerini alarak beline ip bağlayan bir itfaiye personeli, kuyuya inerek yardım isteyen kediyi kurtardı.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediye itfaiye ekipleri tarafından mama ve su verildikten sonra tedbir amacıyla veterinere teslim edildi.

aw307581-03.jpg

Son Haberler
Tavuk eti üretiminde artış
Tavuk eti üretiminde artış
Ünlü İtalyan ressam tablolarını yorumlayan Adıyamanlılar sanat eleştirmenlerini kıskandırdı
Ünlü İtalyan ressam tablolarını yorumlayan Adıyamanlılar sanat eleştirmenlerini kıskandırdı
Toplanan İnek sütü miktarında artış
Toplanan İnek sütü miktarında artış
Çin'in mali teşvik paketi beklentileri karşılamadı
Çin'in mali teşvik paketi beklentileri karşılamadı
Parolapara'dan yeni reklam filmi. Parolapara böyle böyle kazandırıyor!
Parolapara'dan yeni reklam filmi. Parolapara böyle böyle kazandırıyor!