Kedi Mittens'tan rekor uçuş! 24 saatte iki ülkeye gitti

Düzenleme: Kaynak: AA
Kedi Mittens'tan rekor uçuş! 24 saatte iki ülkeye gitti

Uçağın kargo bölümüne teslim edilen ve orada unutulan "Mittens" isimli kedi, 24 saatte iki ülke arasında 3 uçuş gerçekleştirdi.

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği "Mittens" adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3 uçuşun sonunda sahiplerine kavuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden Avustralya'nın Melbourne kentine taşınan bir aile, 8 yaşındaki kedileriyle uçağa bindi.

Mittens adlı kedinin sahibi Margo Neas yaptığı açıklamada, Avustralya'ya ulaştıklarında 3 saat beklediklerini fakat kargo bölümündeki kedinin teslim edilmediğini belirtti.

ucakk.webpNeas, kedinin durumunu sorduklarında, kargo bölümündeki eşyalar nedeniyle Mittens'ın fark edilmediğini ve uçağın Yeni Zelanda'ya döndüğünü öğrendi.

Bunun üzerine uçaktaki yetkililer, yanlışlıkla "sıklıkla uçan yolculardan biri" olan kedinin Melbourne'a giden bir sefere alınarak ailesine teslim edilmesi için harekete geçti.

Böylece 24 saatte Yeni Zelanda ve Avustralya arasında 3 kez uçak yolculuğu yapan Mittens, sahiplerine teslim edildi.

The Air New Zealand hava yolu şirketi sözcüsü Alisha Armstrong, olay nedeniyle Mittens'ın sahiplerinden özür diledi.

Son Haberler
Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık
Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık
Isparta’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti
Isparta’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti
Yangın merdiveninin niçin kullanılmadığı sorusu cevap buldu
Yangın merdiveninin niçin kullanılmadığı sorusu cevap buldu
Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi
Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi
Kerem ve Orkun’un hocasından olay hareket! O anlar Barcelona maçı sonrası kaydedildi
Kerem ve Orkun’un hocasından olay hareket! O anlar Barcelona maçı sonrası kaydedildi