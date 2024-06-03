Kedi sahiplerinin dikkatine! İşte bu bitkiler patili dostunuza zarar veriyor

Kediler, doğaları gereği meraklı canlılardır. Öyle ki, eve alınan her şey ilk olarak onların kontrolünden geçer.

Bu meraklı yapılarından dolayı bitkilerle de oynayabilir ve hatta onları çiğneyebilirler de. Ancak bazı bitkiler kediler için oldukça tehlikelidir ve ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilirler. İşte en popüler bitkilerden, kediler için zararlı olanlar:

1. Zambak: Tüm zambak türleri kediler için son derece zehirlidir. Zambak çiğnemek veya yutmak, kedilerde böbrek yetmezliğine neden olabilir.

2. Aloe Vera: Cilt için faydalı olmasına rağmen, aloe vera kedilerde kusma, ishal ve letarjiye (halsizliğe) yol açabilir.

3. Sarmaşık: Bu bitki, kedilerde mide tahrişine ve cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

4. Difenbahya (Ağlayan çiçek): Yaprakları çiğnendiğinde ağız ve boğazda yanma, kusma ve yutma güçlüğüne neden olabilir.

5. Nergis: Nergis bitkisinin tüm kısımları, özellikle de soğanları, kedilerde ciddi mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir.

6. Lale: Laleler kedilerde kusma, ishal ve depresyona neden olabilir.

7. Ortanca: Ortanca bitkisi, kedilerde mide-bağırsak rahatsızlıklarına ve depresyona yol açabilir.

8. Sago Palmiyesi Bu bitkinin tüm kısımları, özellikle de tohumları, kedilerde ciddi karaciğer hasarına ve ölümcül zehirlenmelere neden olabilir.

9. Açelya: Açelya bitkisi, kedilerde mide-bağırsak rahatsızlıklarına, halsizliğe ve ciddi vakalarda kalp sorunlarına yol açabilir.

10. Deve Tabanı: Bu popüler ev bitkisi, kedilerde ağızda yanma, salya akışı, kusma ve yutma güçlüğüne neden olabilir.

KEDİLER ZARARLI BİTKİ YERSE NE YAPMALI?

Zararlı bitkinin kediniz tarafından tüketildiğini fark ederseniz, mümkünse bitkiyi kedinizin ağzından çıkarın. Ancak bunu yaparken dikkatli olmakta fayda var yoksa kediniz daha fazla stres olabilir.

Kedinizde zehirlenme belirtilerine bakın. Zehirlenme kendini, kusma, ishal, aşırı salya akışı, titreme, halsizlik ve iştah kaybı şeklinde gösterir.

Vakit kaybetmeden veterinerinizi arayın. Bitkinin ne olduğunu, ne kadar yendiğini ve kedinizin mevcut durumunu açıklayın. Gerekirse kedinizi acil olarak veteriner kliniğine götürün.

Yine de bunların önüne geçmek için kedi sahipleri, evde bitki yetiştirirken dikkatli olmalı ve kediler için güvenli bitkileri tercih etmelidir. Bu yüzden bitki satın almadan önce, bitkinin kediler için zararlı olup olmadığını araştırmak önemlidir.