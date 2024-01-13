Kedileri öldürmek için örgüt kurmuşlar. Kim bunlar?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucu; kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 'C31K' isimli örgüt üyelerine yönelik İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Çorum ve Karabük'te gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüpheliler; çocuklarla ilgili müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.