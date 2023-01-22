22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

6 ayda 6 kedisi öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan ev kedisi sert cisimle başına vurularak öldürüldü. 6 ayda 6 kedinin öldürüldüğü belirtilirken ihbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 23:31
Takip Et

Kedileri öldürülen kadın gözyaşı döktü

6 ayda 6 kedisi öldürüldü
+
Aa
-

Filiz Akın Karabulut (43), evinde beslediği kedisini, sitenin bahçesinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü buldu.

Saat 21.00 sıralarında komşularının haber vermesi üzerine bahçeye çıkan kadın, büyük şok yaşadı. Başına sert bir cisimle vurulması sonucu kanlar içinde ölen kedisini gören Karabulut'un ihbarı üzerine polis olay yerinde inceleme yaptı. 

Karabulut, 6 ayda 6 kedisinden birinin yakıldığını, birinin darp sonucu diyaframının patladığını, birinin sert cisimle başına vurularak öldürüldüğünü, birinin de kaybolduğunu söyledi.

"ARABA ÇARPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Karabulut, "Komşularımdan duyup geldim. Önüne et atıp başına sert cisimle vurmuşlar. 20 gün önce kedilerimden birinin başı da böyle olmuş, araba çarptığını düşünmüştüm.

Bu sefer de başına vurulup öldürülmüş. Sırayla kedilerimi öldürüyorlar. Şu ana kadar 6 kedimi öldürdüler. Bu sitede ne olduğundan artık eminim. Yine şikayetçi oldum" dedi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
3
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
4
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
5
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
6
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Jeremy Renner son durumunu aktardı ve teşekkür etti
7
﻿Jeremy Renner son durumunu aktardı ve teşekkür etti
﻿Jeremy Renner son durumunu aktardı ve teşekkür etti
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü
﻿Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü
﻿Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.