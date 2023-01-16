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Kedinin soluk borusuna takılan kemik ameliyatla çıkartıldı

Zonguldak’ta 1 yaşındaki sokak kedisinin soluk borusuna takılan kemik ameliyatla başarılı şekilde çıkartıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:20
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Kedinin boğazındaki kemik ameliyatla çıkartıldı

Kedinin soluk borusuna takılan kemik ameliyatla çıkartıldı
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İHA'nın haberine göre; Zonguldak Merkez’de hayvanseverlerin beslediği 1 yaşındaki sokak kedisi, atılan kemik sonrasında fenalaştığı ifade edildi.

Hayvanseverlerin durumu fark etmesi üzerine sakak kedisi hemen kent merkezinde ki veteriner kliniğe getirildi. Veteriner hekim Suat Olucak’ın muayene etmesi sonucunda kedinin soluk borusunda 2 cm’lik bir kemik takıldığı tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan kedinin soluk borusundaki kemik operasyonla çıkarıldı. Çıkarılan kemiğin ardından sokak kedisi sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından açıklama yapan veteriner hekim Suat Olucak şunları söyledi:

“Akşam saatlerinde 9-10 civarında hasta sahipleri kedimiz nefes alamıyor şikâyeti ile kliniğimize geldiler. Tavuk kemiği yedirdiklerini söylediler onların kendi şüphesi boğazına kemik takılmasıydı. Hasta zaten çok kötü durumda geldi kliniğimize hemen muayenesi yapıldı. Muayene sonucu anestezi yapmamız gerekti, yapılan muayene sonucunda soluk borusu girişini bir kemik tıkadığını gördük. Bu oldukça büyük bir kemik ve tamamen nefes almasını engelleyecek şekilde soluk borusunu tıkamış zaten çok fazla vaktimiz yoktu acil bir şekilde anesteziye aldıktan sonra başarılı bir şekilde kemiği çıkarabildik. Bu sayede hastamızı kurtarmış olduk. 5 veya 10 dakika daha gecikmiş olsalar hastayı kurtarma şansımız olmayacaktı zaten şu anda sağlığına kavuştu evine gönderdik. Bu şekilde gelen ilk vakamız normalde tavuk kemiği özellikle yerken soluk borusuna batabiliyor kısmi tıkanmalara sebep oluyor bu tarz durumlarda müdahale şansı daha fazla oluyor veya birkaç gün yaşayabiliyor hasta belki bir iki haftaya kadar yaşayabiliyor ama bu tarz tıkanmalarda müdahale şansı neredeyse hiç olmuyor”

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