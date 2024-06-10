Kediyi parçalayan pitbullun sahibi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Kediyi parçalayan pitbullun sahibi gözaltına alındı

İstanbul’un Esenler ilçesinde kediye saldırarak parçalayan pitbullun sahibi ve köpeği gezdiren şahıs gözaltına alındı.

Esenler'de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırmıştı.

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Kan donduran olayda pitbull, hem ağzına aldığı kediyi bırakmadı hem de sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekiler müdahalesi de sonuçsuz kaldı ve kedi feci şekilde öldü.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu, pitbullun sahibinin S.K. (54) isimli şahıs olduğu ancak 9 Haziran günü park içerisinde köpeği gezdiren şahsın U.Ü. (22) isimli şahıs olduğu belirlendi.

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Köpeği gezdiren U.Ü. ve köpek sahibi S.K. 10 Haziran’da gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması" suçundan soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

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