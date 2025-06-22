Kekik toplamaya gitti, cesedi bulundu: Gemlik’te 5 gündür aranıyordu!

Parkinson hastası Şerife Örnek (81), 17 Haziran Salı günü kekik toplamak için evden çıktı.
Ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi.
Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGDER), 5 gün süren aramalar sonucunda Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlikte yaşlı kadının cansız bedenini buldu.
Örnek’in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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