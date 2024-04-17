Keklik avcılarına şok. 34 bin lira para cezası aldılar

Kaynak: İHA
Keklik avcılarına şok. 34 bin lira para cezası aldılar
Bitlis’te Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kaçak keklik avcılığı yapan 2 şahsa toplam 34 bin 440 TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü ve Hizan Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda 4 adet keklik, 4 adet kafes ve 5 adet tuzak ele geçirildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 şahıs hakkında toplamda 34 bin 440 TL idari para cezası ve 6 bin TL tazminat miktarı uygulandığı bildirildi.

Kekliklerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındığını açıklayan İl Müdürlüğü kafes ve tuzakların ise imha edildiğini açıkladı.

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