Keklik avcılarına şok. 34 bin lira para cezası aldılar

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü ve Hizan Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda 4 adet keklik, 4 adet kafes ve 5 adet tuzak ele geçirildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 şahıs hakkında toplamda 34 bin 440 TL idari para cezası ve 6 bin TL tazminat miktarı uygulandığı bildirildi.

Kekliklerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındığını açıklayan İl Müdürlüğü kafes ve tuzakların ise imha edildiğini açıkladı.