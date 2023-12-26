Kelepçeli şüpheliyi polis pantolonundan yakaladı. Pantolon az daha sıyrılıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kelepçeli şüpheliyi polis pantolonundan yakaladı. Pantolon az daha sıyrılıyordu
İstanbul Pendik’te tecavüz suçundan aranan Melih Can A. (19), hastanede kaçtıktan sonra girdiği bir evde polis tarafından pencereden atlayarak kaçmak isterken pantolonundan tutularak yakalandı.

Pendik’te 16 yaşındaki M.İ.B. isimli kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Melih Can A. (19), hastanede doktor kontrolü sırasında elleri kelepçeli kaçtı. Şüpheli, karşı apartmanda bulunan bir eve zorla girerek saklanmaya çalıştı.

PENCEREDEN ATLAMAK İSTERKEN YAKALANDI

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, şüpheliyi pencereden atlamak isterken yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelinin 42 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Melih Can A., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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