Kelepçeli şüpheliyi polis pantolonundan yakaladı. Pantolon az daha sıyrılıyordu

Pendik’te 16 yaşındaki M.İ.B. isimli kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Melih Can A. (19), hastanede doktor kontrolü sırasında elleri kelepçeli kaçtı. Şüpheli, karşı apartmanda bulunan bir eve zorla girerek saklanmaya çalıştı.
PENCEREDEN ATLAMAK İSTERKEN YAKALANDI
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, şüpheliyi pencereden atlamak isterken yakaladı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Şüphelinin 42 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Melih Can A., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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