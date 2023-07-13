Kelepir fiyattan hepsi satışa çıktı. Hangi ilde nereler satılıyor

PatronlarDunyasi.com’dan Meltem Günay’ın haberine göre; İller Bankası 9 ilde kendisine ait 27 konut, özel okul ve ticaret alanı arazileri satışa çıkardı.

Ankara’da 8, Denizli’de 2, Diyarbakır’da 1, Eskişehir’de 1, İstanbul’da 4, İzmir’de 2, Manisa’da 1, Mersin’de 2 ve Muğla’da 6 arazi satışı gerçekleştirilecek.

27 Temmuz saat 10.30’da açık artırma yolu ile satışa sunulacak olan araziler için öncesinde teminat bedellerinin yatırılması gerektiği belirtilirken en pahalı arsaların İstanbul Göktürk’teki konut alanı ve Manisa Akhisar’daki konut+ticaret alanı olarak tanımlandı. İki arsa için de belirlenen muhammen bedel 235 milyon TL. Arazilerin yüzde 25’i peşin 24 ay vade ile satışa çıkarılırken, vadeli olan satışlarda vade farkı uygulanacağı da aktarıldı.

İstanbul’da dört arazinden ikisi Eyüpsultan Göktürk’te bulunuyor. İzmir’de ise satışa çıkarılan iki arazi de Dikili ilçelerinde.

Muğla’nın turistlik ilçesi Bodrum Türkbükü’nde iki arazi, Milas’ta da iki arazi satışa çıkarılanlar arasında. Muğla Milas Selimiye’de satışa çıkarılan 18.5 metrekare arazi için ise belirlenen muhammen bedel 75 bin TL. Arsalar için toplam belirlenen muhammen bedel 1 milyar 270 milyon 175 bin TL.

İşte o araziler;

ANKARA

Ankara Sincan Çiçektepe’de 16 bin 710 metrekare özel okul alanı olarak satışa çıkarılan arazinin teminat tutarı 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 25’i peşin 24 ay vade ile satışa sunulacak. Metrekare birim fiyatı 1.466.19 TL olarak açıklandı. KDV oranı ise 0. Arazinin muhammen bedeli ise 24 milyon 500 bin TL .

Ankara Sincan Çiçektepe’de 12 bin 685 metrekare özel okul alanı olarak satışa çıkarılan arazinin teminat tutarı 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Arazinin metrekare birim fiyatı 1.497.83 olarak açıklandı. Muhammen bedeli ise 19 milyon TL.

Ankara Sincan Yeni Peçenek’te 7 bin 472 metrekare konut alanı 5 milyon 500 bin TL teminat bedeliyle satışa çıkarıldı, muhammen bedeli ise 30 milyon TL.

Ankara Sincan Yeni Peçenek’te 10 bin 89 metrekare konut alanı 5 milyon 500 bin teminat bedeli, 45 milyon muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

Ankara Sincan Yeni Peçenek’te yine 14 bin 136 metrekare ticaret alanı da 5 milyon 500 bin teminat tutarı ile satışa çıkarılıyor. Muhammen bedel ise 50 milyon TL.

Ankara Sincan Yeni Peçenek’te 7 bin 754 metrekare ticaret alanı ise 5 milyon 500 bin teminat tutarı isteniyor. Belirlenen muhammen bedel ise 28 milyon TL.

Ankara Sincan Yeni Peçenek’te 6 bin 335 metrekare ticaret alanı 22 milyon TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Belirlenen teminat tutarı ise 2 milyon 500 bin TL

Ankara Sincan Yeni Peçenek’te 3 bin metrekare korun alanı da 1 milyon lire teminat tutarı ile satışa çıkarılıyor. Belirlenen muhammen bedel ise 10 milyon TL

DENİZLİ

Pamukkale Kale’de 3 bin 472 metrekare konut alanı 1 milyon TL teminat bedeli ile satışa çıkarılacak. Arsanın muhammen bedeli ise 5 milyon TL.

Pamukkale Kale’de 3 bin 794 metrekare konut alanı ise 6 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. İhaleye girebilmek için yatırılması gereken teminat bedeli 1 milyon TL.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Kayapınar Talaytepe’de 8 bin 963 metrekare ticaret -park alanı da satışa çıkarılacak. 5 milyon 500 bin TL teminat tutarı ve 55 milyon TL muhammen bedel isteniyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Odunpazarı Sümer’de 4 bin 678 metrekare konut alanı 10 milyon teminat bedeli ise satışa çıkarılacak. Belirlenen muhammen bedel ise 89 milyon TL.

İSTANBUL

İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te 4 bin 100.92 metrekare konut alanı 10 milyon teminat bedeli isteniyor. Alan için belirlenen muhammen bedel ise 235 milyon TL.

İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te 3 bin 110.23 metrekare konut alanı ise 175 milyon muhammen bedel ise satışa çıkarılacak.

İstanbul Sancaktepe Samandıra’da 477. 98 metrekare konut alanı için 1 milyon TL teminat bedeli isteniyor. Muhammen bedel ise 5 milyon TL.

İstanbul Şile Balibey’de bin 902.91 metrekare konut alanı için belirlenen muhammen bedel 19 milyon TL. Alan için belirlenen teminat bedeli ise 2 milyon 500 bin TL.

İZMİR

İzmir Dikili İsmetpaşa’da satışa çıkarılan bin 626.19 metrekare konut alanı için belirlenen muhammen bedel 13 milyon TL. Teminat bedeli ise 2 milyon 500 bin lira.

İzmir Dikili İsmetpaşa’da 2 bin 359.72 metrekare konut alanı 18 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

MANİSA

Manisa Akhisar Reşatbey’de 29 bin metrekare ticaret+konut alanı da 235 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. Belirlenen teminat bedeli ise 10 milyon TL.

MERSİN

Mersin Erdemli Kargıpınarı’nda bin 819 metrekare ticaret alanı için belirlenen teminat bedeli 2 milyon 500 bin TL. Muhammen bedel ise 13 milyon TL.

Mersin Erdemli Kargıpınarı’nda bin 30 metrekare ticaret alanı için istenen teminat bedeli 1 milyon TL. Arsanın muhammen bedeli ise 7 milyon TL.

MUĞLA

Muğla Bodrum Türkbükü’nde 2 bin metrekare konut alanı için istenen teminat bedeli 5 milyon 500 bin TL. Belirlenen muhammen bedel ise 36 milyon TL.

Muğla Bodrum Türkbükü’nde bin 552 metrekare konut alanı için belirlenen muhammen bedel 27 milyon TL. Teminat bedeli ise 5 milyon 500 bin TL.

Muğla Milas Kazıklı’da bin 710 metrekare konut alanı için belirlenen bedel 6 milyon TL. Teminat bedeli ise 1 milyon TL. Köy yerleşik alanı içinde kalan arazinin belli bir bölümünde yapılaşma hakkı bulunuyor.

Muğla Milas Selimiye’de 18.50 metrekare konut alanı 75 bin muhammen bedelle satışta. Arsa için belirlenen teminat bedeli 10 bin TL.

Muğla Milas Selimiye’de 166 metrekare konut alanı ise 675 bin muhammen bedelle satışta. Belirlenen teminat bedeli ise 100 bin TL.

Muğla Ula Kızılyaka’da 9 bin 500 metrekare 1/25000 Nazım İmar Planında yerleşik alan 22 milyon muhammen bedel belirlendi. Alanda 250 metrekare yapılaşma hakkı bulunuyor.